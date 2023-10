Dahua Technology nombra a Camilo Muñoz como Director Comercial

El Director Comercial de Dahua Technology México cuenta con 20 años de experiencia en el mercado de TI y así como seguridad electrónica

Dahua Technology, un proveedor de servicios y soluciones AIoT centrado en video líder a nivel mundial, anuncia la incorporación de Camilo Muñoz, como su nuevo director comercial en México.

Camilo Muñoz es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías de la información y una gran trayectoria en el mercado de soluciones de seguridad electrónica basada en video. Oficialmente el nuevo director comercial se unió al equipo directivo de Dahua Technology México el 16 de octubre de 2023.

Desde la visión del nuevo director comercial, el mundo cambió después de la pandemia, la forma de hacer negocio requiere retomar el acercamiento con los socios de negocio y con los clientes finales. Unificar nuevamente esos lazos significa intensificar las visitas presenciales y generar mayor interacción en toda la cadena de valor, desde el cliente final hasta los distribuidores mayoristas.

“2024 está a punto de llegar y debemos estar preparados para enfrentar las necesidades particulares el mercado, y para ello vamos a tener muchas charlas de negocio con los canales y clientes. Transmitirles de primera mano cómo agregamos valor a su negocio y cómo esto se puede convertir en más proyectos y por ende en mayores ingresos”, explicó Muñoz.

“Me gusta mucho la visión de los directivos de Dahua respecto a dónde están llevando el rumbo de la empresa, esta nueva estrategia de go to market me emociona y estoy seguro que voy a disfrutar cada paso. Como profesional, estoy listo para sumar todo lo que esté a mi alcance para atender con gusto cada proyecto”, destacó el nuevo director comercial de Dahua Technology México.