Check Point ve la ciberseguridad al alza

Ángel Salazar, Gerente de Ingeniería Check Point ha visto un crecimiento en las necesidades de soluciones de seguridad unificadas.

En el marco del evento LOL Partner Exchange 2023, organizado por Licencias OnLine para su ecosistema de partners en la región, el mayorista acerca la visión de los lídere de negocio para lo que viene. En este caso, Ángel Salazar, Gerente de Ingeniería para canales de Latinoamérica de Check Point, comparte su mirada sobre el panorama actual de la ciberseguridad y cómo la firma está liderando el camino en esta área tan crítica.

“El año pasado los ciberataques aumentaron significativamente”, dice Ángel Salazar, Gerente de Ingeniería de Check Point. “Esto, combinado con el cambio hacia prácticas de trabajo híbrido, ha hecho que la ciberseguridad sea más crucial que nunca. Ahí es donde Check Point entra en juego con nuestra estrategia basada en las tres C: colaboración, comprensión y consolidación”. “Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios para ofrecer seguridad de punta a punta, abarcando todos los aspectos de la empresa y consolidando nuestras soluciones para una protección óptima”, agrega el vocero. “Uno de los aspectos más emocionantes es nuestra dedicación para proteger la nube. Como sabemos, la adopción de la nube es una tendencia creciente. Check Point está a la vanguardia de esa transición con nuestra tecnología CNAPP para la nube, asegurándonos que nuestros clientes tengan una transición segura hacia esta tecnología transformadora”.

Por otro lado, el phishing sigue siendo una de las mayores amenazas. “Nuestra solución Harmony protege no solo el correo electrónico, sino también las herramientas de colaboración”, destaca el ejecutivo. “Esta solución única no solo detecta, sino que también previene ataques de phishing, lo cual es fundamental para proteger información sensible. Y hablando de protección, no puedo dejar de mencionar nuestras capacidades líderes en la industria para prevenir amenazas de día cero como malware, ataques de DNS y, por supuesto, phishing. Nuestra estrategia Prevention First es fundamental para mantenerse un paso adelante de los ciberdelincuentes”.

Salazar hace hincapié también en cómo la marca puede ayudar a los canales a incrementar sus oportunidades de negocio con sus Infinity Global Services. “Podemos brindar soporte y servicios que permitan a nuestros socios expandirse y fortalecer su posición en el mercado”, explica. “Al ser socio de Check Point, el canal tendrá disponible la capacidad de ofrecer a los clientes no solamente la mejor tecnología de ciberseguridad, sino también ofrecer modelos financieros que le permitan al cliente la optimización y consolidación de sus presupuestos, y a los partners, la predicción de los desembolsos de proyectos multianuales”.

Mirando hacia el futuro, en la segunda mitad del 2023 y 2024, “vemos un enorme potencial de crecimiento en el sector de ciberseguridad”, proyecta. “Las tendencias indican un aumento en la necesidad de soluciones de seguridad unificadas y un enfoque en la prevención de ataques de día cero y brechas de datos”.

“Check Point está invirtiendo en el desarrollo de sus canales para fortalecerlos y crear conjuntamente esas capacidades de brindar servicios de valor agregado, sumando a nuestra tecnología líder unas capacidades de verdaderos expertos en ciberseguridad, poniendo a su disposición toda una serie de plataformas para entrenamientos en línea, ambientes en la nube diseñados para realizar demostraciones en cuestión de minutos y un grupo de profesionales cerca de ustedes listos para apoyarles y compartir conocimientos. Al invertir en seguridad y colaborar con Check Point podemos trabajar juntos para garantizar un entorno digital seguro y prosperar en un mercado en constante evolución”, finaliza Ángel Salazar.