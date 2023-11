Etiquetas electrónicas inteligentes ¿qué son y como te ayudan en tu negocio?

Las etiquetas electrónicas (Electronic Shelf Label, ESL) ayudan a mostrar los precios de productos actualizándose de manera automática.

Las Etiquetas Inteligentes cada vez se vuelven más populares en todo el mundo; si bien su adopción ha sido mayor en Europa, Asía y Estados Unidos, en países de América Latina como México ya se comienzan a ver esfuerzos para adoptar este tipo de tecnologías.

De acuerdo con el Informe «Electronic Shelf Labels Market by Product Type (Fully Graphic E-paper Displays, LCDs, Segmented E-paper Displays), Application (Retail, Industrial), Communications Technology, Display Size, Component and Region – Global Forecast to 2028» , elaborado por Markets and Markets, se espera que el mercado mundial de etiquetas electrónicas para estanterías alcance los 2 mil 800 millones de USD en 2028 desde los mil 500 millones de USD en 2023.

Esto gracias a una tendencia creciente de la automatización en tiendas de retail, la capacidad de las ESL para facilitar la reducción de los esfuerzos laborales, y la alta demanda de optimización de precios por parte de los minoristas.

Una etiqueta electrónica (en inglés Electronic Shelf Label, ESL) es un sistema usado por los vendedores minoristas para mostrar el precio de los productos en sus comercios. Los precios de los productos se actualizan siempre que se cambia el precio en un sistema de gestión central.

El estudio también señala que con el rápido desarrollo del internet de las cosas y su inclusión en el sector, más del 79% de los vendedores en América del Norte están invirtiendo en etiquetas electrónicas y otros dispositivos inteligentes. Un 72% de estos vendedores tiene planeado reinventar la gestión de su cadena logística adoptando las etiquetas en sus tiendas y, esto da como resultado un aceleramiento en el crecimiento del mercado de las etiquetas.

Para Rodrigo Escamilla, Director de Soluciones Verticales de Dahua Technology, el uso de Etiquetas Inteligentes, en temporalidades de alta demanda como el Buen Fin o ventas de Fin de año, podrían ayudar a reducir las pérdidas económicas a las tiendas, a causa de un mal etiquetado, error humano, e incluso por el tiempo ahorrado por hacerlo de manera manual.

“En muchas cadenas de retail que hemos visitado, nos dimos cuenta que en ocasiones utilizan parte del personal en turno para hacer re-etiquetados en el transcurso del día, dejando menos asistentes para atención al público o aclaración de dudas. Si vemos temporalidades de alta demanda como El Buen Fin, donde además las ofertas pueden cambiar de un momento a otro para hacer más atractiva la competencia, un re-etiquetado manual, podría significar pérdida de competitividad, y un error humano, pérdidas por un precio menor, que además ya está avalado por PROFECO que debe ser respetado”, detalló Escamilla.

Una de las principales demandas de los consumidores cuando efectúan una compra, es que se genera respecto al precio que se ve reflejado en la pancarta pintada con tinta o impresa. Estos errores de etiquetado han generado entre otros problemas perdidas monetarias. En México en la vertical de retail significa una necesidad a atacar debido a la masificación de estos errores en temporalidades altas de consumo como el Buen Fin, rebajas y temporadas navideñas.

De acuerdo con la PROFECO en 2022 una de las principales casusas de reclamación por los consumidores fue el “incumplimiento de ofertas o promociones, y la falta de respeto sobre el precio anunciado.” Dentro de los productos con más reclamación se encuentran los equipos de cómputo, ropa y zapatos, celulares. Las entidades donde se generaron mayores reportes fueron Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Aludiendo a lo anterior, Dahua ha realizado un seguimiento exhaustivo de la problemática y ha diseñado una solución específicamente para contrarrestar estos errores en el mercado. El ESL no sólo contrarresta el margen de error en el etiquetado, sino que ayuda a una mejor visualización de los precios ya que se pueden incluir diversos textos como el detalle del producto, stock disponible, etc. De igual forma permite a los minoristas actualizar el precio y los detalles del producto de forma inalámbrica, ayuda a la reducción del papel siendo una solución más amigable con el medio ambiente, ahorra el tiempo en labor de cambios de precio debido a su alta velocidad y eficiencia lo cual beneficia las ventas de los productos.

Esta solución no solo es novedosa y eficiente para América Latina sino también genera beneficios de ganancia para el mercado en diversas industrias.

Mejorar la automatización y la tecnificación en varias industrias ayuda al crecimiento económico de las regiones, revolucionando no solo la gestión logística inteligente sino también las operaciones comerciales.

Para conocer más acerca de las soluciones de Dahua Technology respecto a Etiquetas Inteligentes (ESL), puede dar clic en el siguiente enlace.