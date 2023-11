Ivanti busca canales especializados en Ciberseguridad

Angélica Guzmán, Country Manager para Ivanti en México y Centroamérica, nos habla de la importancia de la ciberseguridad en las empresas.

Ivanti, empresa con más de 38 años en el mercado, líder en Ciberseguridad y certificada por Gartner en Servicios de Gestión IT (ITSM) y en el cuadrante de UIM, por Gestión Automatizada y Completa de Endpoints, busca proteger a todo LATAM de los ataques, buscando que todas las compañías estén seguras.

Lo que ha visto Angélica Guzmán, Country Manager para México y Centro América es la falta de concientización en las compañías, en temas de seguridad, ya que muchos proyectos que tienen en Ivanti es porque algo les pasó.

Lo que busca la Empresa es incentivar la “Ciberhigiene” que es básicamente monitorear los equipos, ver que está pasando, si cuentan con el software actualizado, si los antivirus inactivos ya que ahí es donde les abren las puertas a los hackers y es cuando los directivos apuestan por la ciberseguridad.

Otro de los factores que ha visto Angélica Guzmán es la falta de personas especializando en la ciberseguridad, lo que busca la Country Manager de Ivanti con la Asociación WOMCY es motivar a las mujeres a que se especializen y ayuden a las empresas a evitar los ciberataques.

“Muchas veces el tema de concientización no existe porque no hay tiempo y no hay personal entrenado” comentó Angélica.